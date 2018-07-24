«КазТрансОйл» снизила объем транспортировки нефти

24 июля 2018 20:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
«КазМунайГаз» нарастил добычу нефти и газоконденсата
Энергетика 19:54
Спасательная авиация Казахстана расширит свой авиапарк
Казахстан 19:51
Казахстан увеличил добычу нефти более чем на 10%
Энергетика 19:35
Шымкентский НПЗ увеличит объёмы выпуска продукции к концу сентября
Энергетика 18:05
Казахстанские железные дороги назвали причину отзыва рейтинга Moody’s у своей "дочки"
Казахстан 17:54
Ассоциация прогнозирует увеличение объема кредитного портфеля микрофинансовых организаций Казахстана
Казахстан 17:26
Лента новостей
Число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек
ИКТ 20:45
Туркменистан и Узбекистан нацелены на стратегическое партнёрство
Туркменистан 20:44
Таможня Франции перехватила в море яхту с 1,5 тонны кокаина
Европа 20:43
Национальный банк Узбекистана объявляет тендер на поставку POS-терминалов и банкоматов
Тендеры 20:37
МИД: Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты
Бизнес 20:29
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на приобретение реагентов
Тендеры 20:28
Программа фестиваля ЖАРА 2018 в Баку - самое масштабное и яркое событие лета
Звёздный мир 20:26
В Азербайджане откроется посольство Чили
Политика 20:23
Азербайджан и Колумбия обсуждают перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере - поверенный в делах
Энергетика 20:21