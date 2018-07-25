«Узбекнефтегаз» начал добычу газа на второй скважине месторождения в Устюртском регионе

25 июля 2018 10:16 (UTC+04:00)

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