KCA Deutag и SOCAR AQS создают совместное предприятие

25 июля 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная нефтесервисная компания KCA Deutag и SOCAR AQS создают совместное предприятие. Соответствующее соглашение стороны подпишут завтра, говорится в среду в сообщении SOCAR AQS.

"KCA Deutag является одним из главных подрядчиков компании ВР не только в Азербайджане, но и в других странах, в частности в Казахстане", - говорится в сообщении.

Ранее глава отдела коммуникаций KCA Deutag Дайан Стюарт сообщила Trend, что компания намерена продолжать участвовать в проектах в Азербайджане и Каспийском регионе.

По ее словам, Азербайджан и в целом Каспийский регион очень важны для компании.

KCA Deutag работает в Азербайджане уже более 20 лет. Головной офис компании расположен в Абердине, Великобритания.

Компания имеет действующий контракт с BP, которая является оператором разработки азербайджанских офшорных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз". Он предусматривает буровые работы и техническое обслуживание на семи платформах BP на месторождениях "Центральный Азери", "Восточный Азери", "Западный Азери", "Чираг" и "Западный Чираг", глубоководной части месторождения "Гюнешли" и газоконденсатном месторождении "Шах Дениз".

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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