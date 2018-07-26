Туркменистан и Афганистан вводят в строй пограничную линию электропередачи

26 июля 2018 12:38 (UTC+04:00)

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