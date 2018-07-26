SOCAR-AQS выиграла тендер на бурение скважин в Бангладеш (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR-AQS выиграла тендер на проведение бурильных работ в Бангладеш.
Об этом на мероприятии в четверг, посвященном подписанию соглашения о создании совместного предприятия с британской KCA Deutag, сообщил гендиректор компании Рамин Исаев.
"Работы успешно продолжаются. Мы уже выполнили первые две фазы работ. До полного их завершения осталось 45-50 дней", - сказал Исаев.
Стоимость проекта составляет около 35 миллионов долларов, добавил он.
ООО SOCAR-AQS было создано в 2007 году компаниями SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, оказывающего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время предприятие ведет буровые работы на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла Дениз".
(Автор: Илькин Шафиев)
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