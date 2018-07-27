Александр Новак: Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что рынок нефти уже учел намерение США ввести санкции против Ирана в ноябре, сообщает РИА Новости.

"Не могу сказать. Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учёл. Сбалансировался", — ответил Новак на вопрос, во сколько он оценивает санкционную премию в цене на нефть.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Согласно заявлениям американских властей, санкции в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября.

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