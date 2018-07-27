Цены на нефть слабо колеблются

27 июля 2018 11:28 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после уверенного роста в четверг на сообщениях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% — до 74,52 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,04%, до 69,64 доллара за баррель.

В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали саудовские нефтяные танкеры в среду утром.

Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США (EIA), около 4,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в день было перевезено через Баб-эль-Мандебский пролив в Европу, США и Азию в 2016 году.

В то же время на нефтяной рынок оказывают влияние глобальные торговые противоречия. Инвесторы обеспокоены торговыми отношениями США с Китаем, особенно после достигнутых американским президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером соглашений. По итогам их встречи, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

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