Премьер: TAP является стратегическим проектом для энергоснабжения Италии

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) является стратегическим проектом для энергоснабжения Италии, сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Премьер Италии отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Трампом, и сообщил ему, что итальянское правительство полностью осознает тот факт, что это стратегический проект для энергоснабжения Италии и Южной Европы и Средиземноморья.

«Мы прекрасно понимаем, что TAP может внести вклад также в обновление энергетической системы и снижение потребления угля, которое является составной частью нашей программы», - сказал он.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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