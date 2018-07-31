Питер Тейс: Обсуждения по проекту TAP в Вашингтоне показывают особое внимание Трампа к Баку

БАКУ /Trend/ - Обсуждения, проведенные президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP), показывают особое внимание Трампа к официальному Баку.

Об этом сказал во вторник Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питер Тейс.

«Проекту TAP всегда уделялось особое внимание в минэнерго США и высших эшелонах Госдепартамента, что показывает особое внимание Вашингтона к Баку и его готовность продолжать оказывать поддержку в укрепление экономики Азербайджана. Вашингтон неуклонно демонстрирует искреннюю готовность обеспечить стратегическую поддержку для Азербайджана», - сказал он.

Тейс отметил, что руководство Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым продемонстрировало выдающееся и уникальное лидерство в области сохранения экосистем, реализовало крупномасштабные проекты в энергетическом секторе.

«Эти амбициозные региональные энергетические проекты, инициированные и финансируемые Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, вызвали зависть и восторг некоторых стран, которые имеют большую, чем Азербайджан, территорию, и не страдают от оккупации своих земель вооруженными силами соседней страны. Азербайджан показал всему миру, что, несмотря на оккупацию двадцати процентов его территорий вооруженными силами Армении, он является развитой страной с передовыми технологиями, политической волей и развитой инфраструктурой. Все эти факторы способствуют реализации региональных энергетических проектов, которые представляют стратегический интерес для Юго-Восточной Европы и за ее пределами», - сказал он.

Отметим, что накануне во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что TAP является стратегическим проектом для энергоснабжения Италии.

«Итальянское правительство полностью осознает тот факт, что это стратегический проект для энергоснабжения Италии и Южной Европы и Средиземноморья. Мы прекрасно понимаем, что TAP может внести вклад также в обновление энергетической системы и снижение потребления угля, которое является составной частью нашей программы», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что Италия сможет построить Трансадриатический трубопровод.

«Что касается трубопровода, я бы хотел увидеть конкурентоспособный трубопровод. Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод», - сказал Трамп.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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