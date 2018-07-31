Роб Собхани: Поддержка Трампом проекта TAP еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов

БАКУ /Trend/ - Поддержка Президентом США Дональдом Трампом проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов.

Об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, комментируя обсуждения, проходившие накануне в Вашингтоне между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте по проекту TAP.

Отметим, что накануне во время совместной пресс-конференции с Конте Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Италия сможет построить Трансадриатический трубопровод.

«Что касается трубопровода, я бы хотел увидеть конкурентоспособный трубопровод. Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод», - сказал Трамп.

По словам Собхани, это еще раз свидетельствует о том, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал стабильным и надежным партнером Европы и США в экспорте энергоресурсов.

Соединенные Штаты, Азербайджан и Европа разделяют общую геостратегическую цель: непрерывный экспорт энергоресурсов из Каспийского бассейна потребителям в Европе и за ее пределами, сказал он.

«Это очень важно для экономики Азербайджана. Поставки природного газа с месторождения «Шах-Дениз» (и других месторождений в Азербайджане) в Европу обеспечат стабильные доходы для страны», - сказал американский эксперт.

Собхани также отметил, что независимая внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечила особое место для Азербайджана на энергетической карте мира.

«Для инвесторов Азербайджан является стабильным и надежным экспортером природного газа и нефти. Это позволит получить предсказуемые доходы в будущем, что в свою очередь принесет пользу народу Азербайджана», - сказал он.

Собхани отметил, что многие страны, такие как Ливия, Нигерия, Ирак и Иран не смогли воспользоваться своими энергетическими ресурсами в интересах своих граждан.

«Азербайджан же под руководством Президента Ильхама Алиева является исключением. Это ставит Азербайджан в один ряд с такими странами, как Норвегия и Кувейт, которые использовали свой энергетический потенциал в интересах своих граждан», - заключил он.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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