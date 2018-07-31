Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия отказались от подписания межправительственного соглашения, предоставляющего приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах. Об этом пишет во вторник российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи премьеров стран ЕАЭС.

По словам собеседника издания, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России.

В Минтрансе РФ отметили, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом, а соглашение могло ущемить интересы российских компаний.

Договор был призван облегчить транзит казахского угля через российские морские порты. Изначально подготовленная Астаной редакция документа была негативно воспринята российскими угольщиками и стивидорами, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 миллионов тонн угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами.

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