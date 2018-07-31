Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю

31 июля 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия отказались от подписания межправительственного соглашения, предоставляющего приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах. Об этом пишет во вторник российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи премьеров стран ЕАЭС.

По словам собеседника издания, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России.

В Минтрансе РФ отметили, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом, а соглашение могло ущемить интересы российских компаний.

Договор был призван облегчить транзит казахского угля через российские морские порты. Изначально подготовленная Астаной редакция документа была негативно воспринята российскими угольщиками и стивидорами, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 миллионов тонн угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Китай предложил России совместную разработку новых ракетных двигателей
Китай 15:31
Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящий каспийский саммит
Казахстан 15:01
Представители России, Ирана, Турции и ООН проводят совместную встречу в Сочи
Политика 12:27
Посол России: Иностранных сил не будет на границе Сирии и Израиля
Россия 11:49
В Казахстане сошли с рельсов вагоны грузового поезда
Казахстан 11:44
Лента новостей
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Трамп объяснил необходимость усиления мер безопасности на южной границе
США 16:18
Ожидаемый стабильный рост экономики Азербайджана поможет сократить безработицу - эксперт
Точка зрения 16:18
Эмину Агаларову вручены удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак (ФОТО)
Общество 16:10
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 16:00
В Азербайджане потушен пожар в национальном парке
Происшествия 15:59
В Баку простились Хайямом Мирзазаде: его музыка звучит и будет звучать (ФОТО)
Культура 15:50
Ключевые игроки рынка Каспийско-Черноморского региона соберутся на конференции Argus в Тбилиси
Бизнес 15:45
В Азербайджане регулирование цен положительно повлияет на дальнейшее повышение уровня обслуживания - Вугар Рагимзаде
Политика 15:40