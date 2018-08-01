BP подготовила к добыче еще одну скважину в рамках "Шах Дениз-2"

1 августа 2018 20:16 (UTC+04:00)

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