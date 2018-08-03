Нефть торгуется разнонаправленно

3 августа 2018 11:03 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, поддерживают котировки опасения по перебоям в поставках, при этом рост мировой добычи сдерживает удорожание этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Cтоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08%, до 73,39 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,15%, до 69,06 доллара за баррель.

Динамика нефтяных цен утром остается разнонаправленной после того, как в четверг котировки подскочили почти на 2% на новостях из Ирана. В ночь на четверг стало известно, что Иран в течение 48 часов готовится начать масштабные военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свои возможности блокирования Ормузского пролива.

В начале июля заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИРа) Исмаил Коусари заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

Инвесторы сохраняют внимание на уровне добычи нефти в мире и, в частности, в одной из крупнейших по этому показателю стран — РФ. Так, среднесуточная добыча нефти в России в июле выросла в годовом выражении на 2,4% — до 11,215 миллиона баррелей в день, сообщило в четверг ЦДУ ТЭК. По данным за май РФ сохраняла лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,973 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю США и Саудовскую Аравию, которые также добывали более 10 миллионов баррелей сырья в сутки каждая.

Вечером в пятницу инвесторы ожидают статистику по динамике буровых установок в США по итогу прошедшей недели, данные будут опубликованы американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным компании, за неделю по 27 июля общее число нефтяных буровых установок в стране выросло на три штуки, до 861 установки.

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