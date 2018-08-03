Китай отказался соблюдать требования США по импорту иранской нефти

3 августа 2018 11:22 (UTC+04:00)

Власти США не смогли добиться от Китая сокращения объемов импорта иранской нефти в связи с введением санкций против Ирана, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, участвующих в переговорах двух стран.

"В то же время Пекин согласился не наращивать закупки иранской нефти", — цитирует агентство чиновников.

Агентство добавляет, что переговорщики из США посещают столицы различных стран для обсуждения вопроса прекращения импорта нефти из Ирана к началу ноября, когда вступят в силу введенные санкции. Как сообщил агентству пресс-секретарь госдепартамента США, в одной из таких поездок в Китай недавно участвовал помощник госсекретаря Бюро по энергетическим ресурсам США Фрэнсис Фэннон.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Позднее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупки нефти из Ирана к началу ноября.

Китай в начале июля озвучивал свою официальную позицию, согласно которой страна не планирует откликаться на призыв президента Трампа о прекращении закупок иранской нефти.

Китай, который является крупнейшим покупателем иранской нефти, ранее заявлял о повышении объема импорта нефти на 26% в июле. По данным агентства, в этом месяце на Китай пришлось 35% проданной иранской нефти.

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