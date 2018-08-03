Правительство Италии привержено реализации TAP (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Встреча, прошедшая накануне между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и мэром итальянского города Мелендуньо Марко Потти, является показателем приверженности правительства Италии реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Об этом сказал Trend в пятницу высокопоставленный источник в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Напомним, что накануне, как сообщают итальянские СМИ, премьер Джузеппе Конте встретился с мэром города Мелендуньо, через территорию которого пройдет трубопровод. В ходе встречи Конте отметил, что диверсификация энергетических поставок в Италию является стратегической целью страны.

Потти, в свою очередь, считает, что прокладка трубопровода окажет определенное влияние на туристическую отрасль и окружающую среду.

Напомним, что, как отметил ранее посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, возникшие в процессе реализации проекта сложности [пересадка оливковых деревьев] нашли свое решение и не помешают его выполнению. Консорциум TAP проводит работы по пересадке и сохранению оливковых деревьев, которые растут вдоль 8-километрового маршрута трубопровода - от выхода микротоннеля до приемного терминала, а затем намерен вернуть их на исходный участок, когда работы будут закончены.

«Я уверен, что эта встреча положительно повлияет на реализацию проекта. До этого подобных встреч не было. Но теперь премьер-министр Конте, в полном соответствии с тем, что он говорил в Вашингтоне [на встрече с президентом США Дональдом Трампом], приступил к встречам с представителями местного сообщества. Я уверен, что это путь к достижению необходимого соглашения», - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в ходе недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом Конте заявил, что проведет встречи с представителями местного сообщества и мэром с тем, чтобы прийти к единому знаменателю по вопросу строительства.

Администрация Дональда Трампа ожидает, что проект будет реализован в запланированные сроки. Сам же Трамп выразил надежду, что Италия сможет построить этот конкурентоспособный трубопровод.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Как сообщает консорциум TAP AG, на данный момент в Греции и Албании осуществлены работы по восстановлению территории на участке свыше 520 километров из 765 километров общей протяженности трубопровода, проходящего по территории этих стран.

Общая протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.