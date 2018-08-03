Китайская корпорация Sinopec приостановила закупку нефти из США

3 августа 2018 14:02 (UTC+04:00)

Трейдинговое подразделение Unipec китайской нефтеперерабатывающей корпорации Sinopec приостановило импорт сырой нефти из США в связи с ухудшением торговых отношений между странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Как сообщил один из них, точный срок приостановления импорта неизвестен, однако Unipec не размещает новые заказы на нефть как минимум до октября. Ранее компания заявляла, что к концу года планирует организовать закупку нефти из Соединенных Штатов до 300 тысяч баррелей в день, что в три раза больше, чем в прошлом году.

По данным агентства, китайские импортеры нефти уже начали процесс сокращения закупок из США, чтобы избежать влияния от повышения торговых пошлин с американской стороны. 1 августа стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Китайские власти заявили, что будут вынуждены дать ответ на усиливающиеся протекционистские меры Вашингтона и уже должным образом подготовились к обострению противоречий в сфере торговли с США.

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