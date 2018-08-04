ТАР открывает Азербайджану новые горизонты - европейский эксперт

4 августа 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) со стороны США и Европы, прежде всего, говорит о доверии к Азербайджану как к надежному партнеру в регионе по транспортировке энергоресурсов.

Об этом сказал Trend европейский эксперт по энергетическим вопросам Игорь Царанич, комментируя недавние высказывания американского президента Дональда Трампа о ТАР.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне высказался в поддержку проекта ТАР.

По словам эксперта, европейские страны отдают предпочтение сотрудничеству с Азербайджаном, особенно в сфере энергетики.

«В этом смысле проект ТАР имеет колоссальное значение для Европы, особенно для Италии и Болгарии, куда поступит азербайджанский газ. Азербайджан играет значительную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и не только потому, что это нефтегазовая страна, но и тем, что через Азербайджан проходят важные транзитные пути энергоресурсов. И это результат проводимой в страневзвешенной и продуманной экономической политики, нацеленной на диверсификацию маршрутов поставок своих энергоресурсов", - сказал Царанич.

По его словам, объемы поставок природного газа с месторождения "Шах Дениз" в Европу позитивно отразятся и на состоянии национальной экономики Азербайджана, значительно расширят возможности страны на внешних рынках энергоресурсов.

По мнению эксперта, проект будет завершен в ожидаемые сроки - к 2020 году.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

(Автор: Матанат Насибова)

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