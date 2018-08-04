Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 30 июля - 3 августа

4 августа 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (30 июля - третье августа) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 75 долларов за баррель, что на 0,79 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 76,4 доллара за баррель, минимальная – 73,75 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 70,73 доллара за баррель, что на 0,57 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 30 июля по третье августа составила 72,19 доллара за баррель, минимальная – 69,5 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 73,54 доллара за баррель, что на 0,66 доллара меньше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 75,13 доллара за баррель, минимальная - 72,44 доллара за баррель.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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