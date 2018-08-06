Подготовка к строительству трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию практически завершена (Эксклюзив)

6 августа 2018 07:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовительные работы для начала строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, завершены более чем на 80 процентов.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в четверг исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева.

"Большая часть подготовительной работы в рамках проекта IGB уже завершена. Окончательное инвестиционное решение по проекту было принято в декабре 2015 года. Оценка воздействия на окружающую среду завершена для всего маршрута интерконнектора. Также полностью выполнены работы по техническому дизайну для болгарской части интерконнектора и предварительному проектированию (FEED) для греческой части. Кроме того, получено разрешение на строительство болгарской части трубопровода. А разрешение на строительство греческой части трубопровода ожидается сразу после принятия решения о предоставлении освобождения от правил регулируемого доступа третьих сторон к системам передачи энергоресурсов", - сказала она.

Далее Георгиева отметила, что акционеры и Европейская комиссия окончательно согласовали финансовую модель и бизнес-план проекта в рамках процедуры освобождения от правил регулируемого доступа третьих сторон к системам передачи энергоресурсов.

"Финансовая часть проекта полностью согласована. В настоящее время ведутся переговоры относительно подготовки межправительственного соглашения между Болгарией и Грецией по вопросам налогообложения сроком на 25 лет. Существует суверенная гарантия, обеспеченная болгарским государством, и на этой основе между Болгарским энергетическим холдингом и Европейским инвестиционным банком подписан меморандум о взаимопонимании для предоставления кредита на проект", - отметила она.

По словам Георгиевой, генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции уже завершил процедуру предварительного уведомления о государственной помощи.

"Объявлены все основные тендеры - для выбора инженера-владельца; для изготовления и поставки линейных труб; для проектирования, закупок и строительства, а также для археологических исследований. Исходя из вышесказанного, можем сказать, что более 80 процентов работ для начала строительства трубопровода уже завершено", - заключила она.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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