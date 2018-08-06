SOCAR огласила сроки начала строительства нового нефтехимического комплекса в Турции

6 августа 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство нового нефтехимического комплекса SOCAR в Турции запланировано на июнь 2019 года, сообщили в понедельник Trend в SOCAR Turkey Enerji.

Отмечается, что к апрелю 2019 года планируется завершить технико-экономическое обоснование проекта, с тем чтобы к июню приступить к строительным работам. Планируется, что к производству продукции комплекс приступит к концу 2022 – началу 2023 года. Его сдача в эксплуатацию на 40 процентов обеспечит потребности Турции в нефтехимической продукции.

Ранее глава SOCAR Turkey Enerji Заур Гахраманов сказал, что инжиниринговые работы по новому проекту продолжаются и будут завершены до конца текущего года. Он отметил, что уже приобретены необходимые лицензии, добавив, что по первичным оценкам потребуются инвестиции в диапазоне 1,6 – 2,2 миллиарда долларов

Ожидается, что в 2018 году консолидированный оборот SOCAR Turkey Enerji достигнет 15 миллиардов долларов и компания станет второй по размеру промышленной компанией Турции с пятью тысячами сотрудников и тремя миллиардами долларов экспортного потенциала. Она ставит цель стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией. Компания также владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана откроет свои представительства в странах СНГ (Эксклюзив)
Бизнес 16:47
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Туркменистан поставит в Азербайджан стекольную продукцию
Бизнес 12:45
SOFAZ более чем на 20% увеличил продажу долларов банкам
Бизнес 11:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 августа
Бизнес 10:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:18
Лента новостей
Минэкологии обратилось в правоохранительные органы для поиска лица, уничтожившего деревья в Баку
Происшествия 17:01
"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство в Египте
Беларусь 16:57
Коллекция азербайджанского дизайнера будет представлена на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 16:57
В Азербайджане лица за поджог посевных площадей будут штрафоваться - министерство
Общество 16:55
В Нигерии от холеры погибли более десяти человек
Другие страны 16:50
Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана откроет свои представительства в странах СНГ (Эксклюзив)
Бизнес 16:47
Завтра в Баку до 33 градусов, на пляжах Абшерона будет комфортная погода
Общество 16:23
Google планирует запустить в Китае свои "облачные" сервисы
Китай 16:18
Британия хочет увеличить военный бюджет на миллиард долларов
Европа 16:16