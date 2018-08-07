«Узбекнефтегаз» опроверг слухи о бесплатной выдаче гражданам по 200 литров бензина

БАКУ /Trend/ - Узбекская нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» официально опровергла слухи о том, что подарит по 200 литров бензина всем гражданам страны в честь 25-летия компании.

«В социальных сетях и различных мессенджерах появилась информация о том, что «Узбекнефтегаз» в честь своего 25-летия подарит всем 200 литров бензина марки АИ-95. Сообщение содержит специальную ссылку на купон, для получения которого предлагается заполнить опросник из шести вопросов, а затем поделиться новостью со своими друзьями», – говорится в сообщении нефтегазовой компании.

«Узбекнефтегаз» официально опровергает эту информацию и просит всех граждан соблюдать бдительность при посещении непроверенных сайтов.

Вся подтвержденная информация о деятельности акционерного общества и актуальные новости публикуются на официальном сайте компании.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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