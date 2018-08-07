Казахстан обнародовал сроки введения запрета на импорт бензина из России

БАКУ /Trend/ - Временный запрет на ввоз железнодорожным транспортом в Казахстан бензина из России вступит в силу ближе к 10 августа этого года, сообщают во вторник казахские СМИ со ссылкой на вице-министра энергетики страны Болата Акчулакова.

Акчулаков отметил, что введение запрета на импорт российского бензина связано с переизбытком бензина марки АИ-92, наблюдаемого в Казахстане после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, сегодня в стране сформированы огромные запасы бензина - более 300 тысяч тонн, что составляет почти 30-дневный запас по бензину.

Акчулаков добавил, что механизм введения запрета на ввоз бензина предусмотрен двусторонним соглашением между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза.

Запрет вводится временно, на три месяца, после чего, в зависимости от ситуации на рынке, может быть отменен либо пролонгирован.

При этом он заметил, что полностью отказываться от возможности импортных поставок из России, при которых есть возможность беспошлинного ввоза высокооктановых нефтепродуктов, Астана не собирается.

«Имея примерный объем дефицита в 10 процентов, все-таки сохранять уровень импорта нам нужно до того момента, пока мы не перейдем на полный цикл. В этом году нам, наверное, придется сохранить определенный объем импорта, чтобы иметь запас», - сказал Акчулаков.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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