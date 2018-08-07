SOCAR-AQS начала бурение очередной скважины на месторождении ‘’Западный Абшерон’’

7 августа 2018 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR-AQS начала работы по бурению очередной скважины на месторождении ‘’Западный Абшерон’’, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Отмечается, что глубина бурения скважины номер 63 составляет 724 метра. Работы проводятся на морской стационарной платформе номер 10.

Заказчиком работ является производственное объединение «Азнефть».

ООО SOCAR-AQS было создано в 2007 году компаниями SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, оказывающего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время предприятие ведет буровые работы на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла Дениз".

Акционерами SOCAR AQS являются компании SOCAR и Nobel Oil Services.

(Автор: Илькин Шафиев)

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