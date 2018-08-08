Трамп распорядился о нераспространении санкций на «Южный газовый коридор» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в сообщении, ВР хотела получить разрешение по поводу нераспространения санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», которое является источником природного газа для «Южного газового коридора». А иранская компания NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения «Шах Дениз».

Новые санкции США, касающиеся энергетического сектора, которые вступят в силу с 4 ноября, затронут компании, продолжающие вести бизнес с Ираном.

Как отмечается в сообщении, в распоряжении Трампа упоминается выражение «исключение проекта природного газа», которое подразумевает «Южный газовый коридор».

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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