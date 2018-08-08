Цены на азербайджанскую нефть продолжают расти

8 августа 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого августа составила 75,35 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light седьмого августа составила 74,65 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 70,99 доллара за баррель, что на 0,22 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого августа составила 72,72 доллара за баррель, что на 0,09 доллара больше показателя понедельника.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В 2019 г. темпы роста экономики Азербайджана могут быть выше 3% - украинский экономист
Точка зрения 15:46
Во Владивостоке установят памятник Рихарду Зорге
Общество 15:18
В Италии в рамках проекта TAP пересажены 446 оливковых деревьев
Энергетика 14:26
Подписан контракт для проведения археологических исследований вдоль маршрута IGB
Энергетика 13:47
Казахстан предложил Азербайджану внедрить единую туристическую визу для тюркских стран
Туризм 13:08
Возобновлена отборочная процедура в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 12:17
Лента новостей
Число жертв пожара в Греции выросло до 92 человек
Европа 16:33
В Мумбаи горит нефтеперерабатывающий завод, есть раненые
Другие страны 16:31
Агентство продбезопасности Азербайджана об эпизоотической ситуации в Грузии
Общество 16:30
Японские бизнесмены во главе с президентом Kawasaki приедут в Беларусь
Другие страны 16:12
В Азербайджане создается национальная обсерватория по рынку труда (ФОТО)
Экономика 16:09
В 2019 г. темпы роста экономики Азербайджана могут быть выше 3% - украинский экономист
Точка зрения 15:46
Госслужба автотранспорта Азербайджана опровергла информацию о незаконной продаже билетов
Общество 15:36
Глава МИД ФРГ опасается, что санкции США могут привести к хаосу в Иране
Европа 15:36
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает техподдержку «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC»
Тендеры 15:32