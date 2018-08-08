Мировые цены на нефть снижаются на "торговой войне" США и Китая

8 августа 2018 20:18 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть марок Brent и WTI вечером снижаются в среднем на 3,3%, так как инвесторы отыгрывают новости о введении Китаем пошлин в отношении американских товаров, а также статистику по нефтяным запасам в США, которые оказались выше ожиданий, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 18.32 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,26% - до 72,23 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,43% - до 66,78 доллара за баррель.

Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Об этом в среду заявило министерство коммерции КНР. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Кроме того, трейдеры реагируют на данные по запасам от минэнерго США. Запасы нефти в стране за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 407,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего сокращения - на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 405,9 миллиона баррелей.

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