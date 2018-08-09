Возобновлен тендер по отбору инженера в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - Компания ICGB AD возобновила тендер по отбору инженера собственника для проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа.

"Проектная компания ICGB AD уведомляет потенциальных участников открытой процедуры отбора инженера собственника проекта интерконнектора Греция-Болгария о возобновлении процедуры отбора и продлевает срок подачи предложений", - говорится в сообщении ICGB AD, которая является оператором данного проекта.

Новый срок подачи предложений - до 5:30 пятого сентября 2018 года, новая дата вскрытия предложений - 10 сентября 2018.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.