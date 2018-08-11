Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт электроэнергии

11 августа 2018 13:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Рэнкинг торговых партнеров: Израиль и Германия увеличили товарооборот с Азербайджаном
Бизнес 12:18
Доля частного сектора в экспорте Азербайджана продолжает расти
Бизнес 11:10
Таможня Азербайджана увеличила отчисления в госбюджет на треть
Бизнес 9 августа 12:06
Таможня Азербайджана усиливает сотрудничество с бизнесом (ФОТО)
Бизнес 8 августа 12:21
Предложено увеличить число платежных терминалов на таможенных постах Азербайджана
Экономика 3 августа 16:58
Азербайджан совершенствует систему "единого окна" на таможенном посту "Гоша Тепе" (ФОТО)
Экономика 3 августа 16:16
Лента новостей
Поезд Баку-Балакен не прибыл в пункт назначения из-за затопления участка железной дороги
Происшествия 14:18
Лесной пожар под Валенсией взят под контроль
Европа 14:16
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 августа
Энергетика 14:08
Привлекаются инвестиции в лёгкую промышленность Ташкента (ФОТО)
Бизнес 13:58
КТК объявил тендер на право заключения договора в рамках инженерных изысканий
Тендеры 13:49
В Азербайджане сохранится прохладная погода
Общество 13:46
КТК объявил тендер в рамках реконструкции водопроводных сетей
Тендеры 13:40
Туркменистан и ОАЭ обсудили консульские вопросы
Туркменистан 13:17
Стоимость Azeri Light 10 августа превысила $74
Энергетика 13:12