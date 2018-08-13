В Узбекистане вновь сократилась добыча нефти, но выросло производство бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года Узбекистан увеличил производство бензина до 657,1 тысячи тонн, что на 2,9 процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Производство дизельного топлива также увеличилось на 17,7 процента и составило 650,6 тысячи тонн.

При этом в январе-июле 2018 года Узбекистан добыл 437,5 тысячи тонн нефти, что на 9,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Добыча природного газа, напротив, выросла на 6,6 процента и превысила 34,33 миллиарда кубометров.

В январе-июле 2018 года Узбекистан добыл около 1,23 миллиона тонн газового конденсата, что на 16,1 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отметим, что в январе-июне 2018 года Узбекистан увеличил производство автомобильного бензина на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 560,3 тысячи тонн. Сокращение объёмов добычи нефти тогда составило 9,7 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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