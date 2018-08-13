Иран начал переговоры о поставке электричества в Россию через Азербайджан

13 августа 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран ведет переговоры с Азербайджаном для транзита электроэнергии через территорию страны в Россию, сообщил в интервью IRNA министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

"Мы серьезно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы", - отметил Ардаканиан, добавив, что присоединение к европейским электросетям через северных соседей Ирана – это один из возможных сценариев.

Министр также отметил, что Иран стремится к обмену электроэнергии с Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Турцией и Ираком.

Отметим, что в апреле этого года министры энергетики Азербайджана, России и Ирана обсудили возможность создания рабочей группы по объединению энергосистем трех стран.

Рабочая группа будет состоять из 18 человек (по шесть человек от каждой страны). Группа должна подготовить технико-экономическое обоснование объединения электроэнергетических систем трех стран.

На апрельской встрече стороны отметили большой потенциал подобного формата сотрудничества и подчеркнули, что объединение энергосистем трех стран создаст возможность для расширения экспортно-импортных операций.

Меморандум о взаимопонимании об обмене электроэнергией между Ираном и Азербайджаном был подписан в декабре 2015 года.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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