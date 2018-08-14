Первая в Центральной Азии солнечная электростанция может появиться в Навоийской области Узбекистана

14 августа 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, окажет поддержку строительству в Навоийской области Узбекистана солнечной электростанции мощностью до 100 мегаватт, сообщили во вторник узбекистанские СМИ со ссылкой на постановление Кабинета министров.

В документе отмечается, что между Госкоминвестиций, АО «Узбекэнерго» и IFC заключено соглашение по оказанию со стороны IFC финансовых консультационных услуг по поиску и привлечению на конкурсной основе частных инвесторов для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов по производству фотоэлектрической энергии с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства.

В постановлении отмечается, что в рамках соглашения планируется реализовать пилотный проект по привлечению частных инвестиций для строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью до 100 МВт в Навоийской области.

В соответствии с дорожной картой международный тендер по проекту будет проведён в марте 2019 года. Ожидается, что соглашение по проекту с инвестором будет подписано в августе 2019 года.

В сентябре 2019 года правительство Узбекистана планирует провести переговоры с IFC об условиях, объемах и сроках реализации соглашения по другим солнечным электростанциям общей мощностью до 900 мегаватт.

Отметим, что весной 2018 было подписано соглашение с канадской SkyPower Global на строительство объектов по выработке солнечной энергии общей установленной мощностью 1 000 мегаватт. Компания намерена инвестировать 1,3 миллиарда долларов в строительство объектов в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.

О создании первой в Центральной Азии солнечной электростанции в Самаркандской области было объявлено в 2014 году. В 2016 году сообщалось, что тендер на строительство выиграла китайская компания Zhuhai Singyes Green Building Technology. Проект стоимостью 275,8 миллиона долларов должен был финансироваться за счет кредитов Азиатского банка развития и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана и «Узбекэнерго». Впоследствии в результате тщательного изучения технических и экономических документов, связанных с проектом, выяснилось, что проект должен быть пересмотрен, и строительство солнечной электростанции в Самаркандской области было приостановлено.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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