Казахстанская компания огласила объём инвестиций в строительство завода по сжижению природного газа (Эксклюзив)

15 августа 2018 12:57 (UTC+04:00)

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