Японско-турецкий консорциум готовится ввести в строй крупный газохимический комплекс на туркменском побережье Каспия

18 августа 2018 11:32 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
Туркменистан начал подготовку к проведению Каспийского экономического форума
Бизнес 11:05
Курбан-байрам в Туркменистане будут отмечать три дня
Туркменистан 10:22
Туркменистан готовится к саммиту глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Туркменистан 09:59
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:37
Туркменистан продлил тендер по модернизации обувного предприятия
Тендеры 09:24
Лента новостей
В регионе Казахстана строится овощехранилище стоимостью свыше $1,3 млн
Бизнес 12:10
Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан
Бизнес 12:06
В Польше в ДТП погибли украинские граждане
Европа 11:59
В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике «GymBala» (ФОТО)
Общество 11:58
Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги
ИКТ 11:51
В Польше перевернулся автобус, есть погибшие
Европа 11:49
Ташкентская горадминистрация сможет выпускать облигации
Бизнес 11:46
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11:34