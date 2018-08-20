Стала известна дата ввода запрета на ввоз в Казахстан российского бензина

20 августа 2018 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 26 августа начнёт действовать запрет на импорт бензина из России в Казахстан, сообщили Казахские СМИ.

Соответствующий приказ был принят министром энергетики Казахстана 3 июля 2018 года и был опубликован 16 августа 2018 года в газете «Казахстанская правда».

Согласно документу вводится запрет сроком на три месяца на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина.

Отмечается, что приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков объяснил, что такой запрет вводится из-за переизбытка бензина на казахстанском рынке.

«Такое решение было принято и связано с тем, что у нас наблюдается переизбыток 92-го бензина на рынке. Потребители, в принципе, по цене ощущают. Она не растет и даже ниже уровня в январе-декабре прошлого года. С российской стороной это заранее обсуждали. Для них это не новость», - отметил вице-министр.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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