Цены на азербайджанскую нефть 20 августа изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в понедельник 20 августа составила 73,43 доллара за баррель, что на 0,02 доллара меньше показателя пятницы, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 20 августа составила 72,67 доллара за баррель, не изменившись по сравнению с пятницей. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 69,47 доллара за баррель, что на 0,29 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 августа составила 70,83 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше показателя пятницы.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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