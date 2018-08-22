Азербайджанская нефть 21 августа подорожала

22 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 21 августа составила 73,85 доллара за баррель, что на 0,42 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 21 августа составила 73,07 доллара за баррель, увеличившись на 0,4 доллара по сравнению с понедельником. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 70,01 доллара за баррель, что на 0,54 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 августа составила 71,28 доллара за баррель, что на 0,45 доллара больше показателя понедельника.

(Автор: Анвар Мамедов)

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