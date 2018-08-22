Цены на нефть растут

22 августа 2018 15:39 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в среду продолжают расти в ожидании данных о снижении запасов сырья в США, а также из-за ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 13.38 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% - до 73,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,26%, до 66,67 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают официальных данных министерства энергетики США по запасам нефти в стране за неделю. По данным Американского института нефти (API), за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.

Перспектива сокращения поставок нефти из Ирана из-за введения санкций США против страны также поддерживает рынок. Европейские нефтяные компании уже стали снижать объемы закупок нефти из Ирана.

"Иранский вопрос продолжает занимать трейдеров", - приводит агентство мнение главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna).

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