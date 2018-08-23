Азербайджанская нефть 22 августа выросла в цене

23 августа 2018 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 22 августа составила 75,60 доллара за баррель, что на 1,75 доллара больше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 22 августа составила 74,82 доллара за баррель, увеличившись на 1,75 доллара по сравнению со вторником. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 70,76 доллара за баррель, что на 0,75 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 августа составила 73,18 доллара за баррель, что на 1,9 доллара больше показателя вторника.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт
Точка зрения 14:05
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:24
SOCAR Trading увеличит поставки СПГ на Мальту
Энергетика 22 августа 19:17
Азербайджан принимает участие в международной военно-технической выставке в России
Общество 22 августа 16:01
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука активно расширяет географию зарубежных поставок
Бизнес 22 августа 11:23
Лента новостей
Глава МВД Италии намерен ужесточить политику в отношении мигрантов
Европа 14:17
В Турции возросло число туристов из Азербайджана
Туризм 14:15
Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)
Европа 14:13
AzerGold закупает программное обеспечение
Тендеры 14:08
Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт
Точка зрения 14:05
На востоке Индии прогремел взрыв в офисе оппозиционной партии
Другие страны 13:55
В Тбилиси ожидают визит Ангелы Меркель
Грузия 13:25
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01
Полиция проводит спецоперацию в пригороде Парижа
Европа 12:48