Азербайджанская нефть 22 августа выросла в цене

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 22 августа составила 75,60 доллара за баррель, что на 1,75 доллара больше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 22 августа составила 74,82 доллара за баррель, увеличившись на 1,75 доллара по сравнению со вторником. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 70,76 доллара за баррель, что на 0,75 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 августа составила 73,18 доллара за баррель, что на 1,9 доллара больше показателя вторника.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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