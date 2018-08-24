Страны ОПЕК+ полагают, что смогли добиться целей по стабилизации рынка - американский эксперт

24 августа 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны, входящие в соглашение ОПЕК+, полагают, что их усилия за последние полтора года достаточны для устранения переизбытка на мировом рынке нефти и вновь наращивают экспорт, заявил в интервью Trend и Azernews директор по сырьевым исследованиям компании ClipperData Мэтт Смит.

«За последнее время, это можно наблюдать в России, ОАЭ и Кувейте. Что касается Саудовской Аравии, то после увеличения экспорта в июне, Эр-Рияд опять пошел на снижение, вероятно в качестве реакции на неожиданно слабый рынок. В целом, нефтяной рынок старается приспособиться к неожиданно сильному предложению, обусловленному не только повышением экспорта странами ОПЕК+, но и также ослабевшим спросом в Китае и Европе», - сказал эксперт.

Вместе с тем, Смит отметил, что добывающие страны снизили инвестиции в разведку и разработку, в результате значительного падения нефтяных цен в 2014 году. По его словам, нет предпосылок к тому, что растущее производство в США будет способно компенсировать недостаток новых поставок на рынок в предстоящие годы. В целом, в ОПЕК больше опасаются недостатка предложения, чем его переизбытка, сказал эксперт.

«США хотят низких цен на нефть, учитывая, что это приведет к более низким ценам на нефтепродукты. Они планируют выпустить на продажу 11 миллионов баррелей из стратегического запаса. Объемы это небольшие, и данный шаг больше носит символический характер, с тем, чтобы компенсировать «бычьи» настроения рынка, в результате ситуации вокруг Ирана», - считает Смит.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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