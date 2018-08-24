Цена нефти марки Brent превысила $76 за баррель впервые с 11 июля

24 августа 2018 18:01 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,7%, до $76,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В последний раз цена этой марки нефти находилась на уровне $76 за баррель 11 июля.

На фоне укрепления нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился, по состоянию на 16:30 мск, на 1,01% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 67,5 рубля, евро - на 0,6%, до 78,28 рубля.

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