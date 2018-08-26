Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 20-24 августа

26 августа 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (20-24 августа) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 75,31 доллара за баррель, что на 2,25 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 77,51 доллара за баррель, минимальная – 73,43 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 71,48 доллара за баррель, что на 2,66 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период с 20 по 24 августа составила 74,72 доллара за баррель, минимальная – 69,47 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 72,83 доллара за баррель, что на 2,55 доллара больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 75,06 доллара за баррель, минимальная - 70,28 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 18 августа 13:30
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 августа
Энергетика 11 августа 14:08
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 30 июля - 3 августа
Энергетика 4 августа 14:25
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 июля
Энергетика 30 июля 16:11
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 16-22 июля
Энергетика 23 июля 14:14
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 9-13 июля
Энергетика 14 июля 14:53
Лента новостей
Марианна Вардинояннис: Величие души, глубокая чувствительность и любовь, которыми так богато сердце Мехрибан Алиевой - уникальны
Политика 11:42
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой автодороги Демирчи-Лагидж
Политика 11:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии археологического музея в Шамахы, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева
Политика 11:02
У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне
США 10:28
Лина Вайткявичене: Благодаря Мехрибан Алиевой мир еще не раз удивится уникальности азербайджанского народа
Азербайджан 10:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 78 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 140 человек (Обновлено)
Общество 09:42
Президент Афганистана не принял отставки министров обороны и внутренних дел
Другие страны 09:00
Глава Пентагона выразил соболезнования из-за кончины Маккейна
США 08:41