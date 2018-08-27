Уровень газификации в Азербайджане составляет 95% – глава SOCAR

27 августа 2018 01:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня уровень газификации в Азербайджане составляет 95 процентов.

Об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в воскресенье во время церемонии подачи природного газа в посёлке Лагидж Исмаиллинского района с участием Президента Ильхама Алиева.

Ровнаг Абдуллаев отметил, что после газификации 27 населенных пунктов, сейчас 2297 поселков обеспечены централизованным газоснабжением.

«В рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах площадь газовой сети была увеличена с 10,5 тысячи километров до 45,5 тысячи километров», - сказал глава SOCAR.

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