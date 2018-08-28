Свыше 70% территорий вдоль трубопровода TAP приведены в исходное состояние (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 72 процента территорий вдоль Трансадриатического трубопровода (TAP) приведены в исходное состояние, говорится во вторник в сообщении консорциума TAP AG.

"Работы по восстановлению идут полным ходом. 550 километров, или 72 процента территорий вдоль маршрута приведены в исходное состояние", - говорится в сообщении.

Отметим, что TАР является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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