Цена азербайджанской легкой нефти превысила 78 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 августа составила 78,15 доллара за баррель, что на 0,64 доллара больше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 28 августа составила 77,34 доллара за баррель, увеличившись на 0,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 74,45 доллара за баррель, что на 0,27 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 августа составила 75,06 доллара за баррель, что на 0,93 доллара больше показателя пятницы прошлой недели.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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