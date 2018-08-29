BP Azerbaijan о возможности экспорта газа с «Шафаг-Асиман» по ЮГК (Эксклюзив)

29 августа 2018 18:56 (UTC+04:00)

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