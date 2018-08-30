Минфин США предоставит ExxonMobil документы по спору о нарушении санкций против России

Федеральный судья обязал министра финансов США Стивена Мнучина предоставить нефтедобывающей корпорации ExxonMobil документы с повышенным уровнем допуска, связанные со штрафом за нарушение санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По его данным, в среду окружной судья в Далласе (штат Техас) Джейн Бойл отклонила возражение минфина против вынесенного в июне постановления суда о передаче ExxonMobil дополнительных документов, за которыми корпорация обратилась с целью оспорить штраф. Отмечается, что на выполнение требования ведомству было дано время до 21 сентября.

В июле 2017 года стало известно, что министерство финансов США начислило ExxonMobil штраф в размере $2 млн под предлогом нарушения компанией введенных ранее Вашингтоном антироссийских санкций. Руководство компании тогда выразило несогласие с данным решением и заявляло о намерении его оспорить.

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