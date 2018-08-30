Цена азербайджанской легкой нефти незначительно понизилась

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 77,96 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше предыдущего показателя, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 29 августа составила 77,14 доллара за баррель, снизившись на 0,20 доллара по сравнению с предыдущим показателем.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 74,24 доллара за баррель, что на 0,21 доллара меньше показателя вторника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 августа составила 75,94 доллара за баррель, что на 0,88 доллара больше показателя за вторник.

(Автор: Матанат Насибова)

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