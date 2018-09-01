Газпромбанк готов финансировать поставки оборудования для газохимического комплекса SOCAR

1 сентября 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк рассматривает возможность финансирования поставок российского оборудования для проекта газохимического комплекса SOCAR GPC на 700 миллионов долларов.

Об этом в субботу сказал председатель правления банка Андрей Акимов на церемонии подписания трехстороннего соглашения между азербайджанской госкомпанией SOCAR, ОАО «Газпромбанк» и Российским экспортным центром (РЭЦ).

Документ направлен на удовлетворение потребностей проектов, реализуемых SOCAR, в оборудовании российского производства, а также в работах и услугах. По соглашению, Газпромбанк будет оказывать банковские услуги, а также осуществлять потенциальное финансирование текущей и инвестиционной деятельности в направлении модернизации производственных объектов SOCAR и купли-продажи промышленного оборудования. В свою очередь РЭЦ планирует предоставлять российским коммерческим банкам страховую гарантию на поставки российского оборудования, а также работ и услуг по подряду для SOCAR, и исследовать вопрос субсидирования процентных ставок.

«Подписанное соглашение подтверждает, что сотрудничество между Газпромбанк и SOCAR носит долгосрочный, стратегический и взаимовыгодный характер. Уже сегодня банк в рамках программ господдержки для РЭЦ, рассматривает возможность финансирования поставок российского оборудования на 700 миллионов долларов для проекта газохимического комплекса SOCAR GPC. Это прекрасный пример использования финансовых и технологических возможностей Газпромбанка при реализации самых крупных промышленных проектов», - отметил Акимов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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