Россия до конца года поставит в Узбекистан запланированный объем нефти

Россия экспортирует до конца 2018 года в Узбекистан запланированный объем нефти несмотря на проблемы, связанные с пропускной возможностью транспортной системы, сообщил Kun.uz заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Одил Темиров.

"Поставки идут. Мы уже импортировали 700 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Придерживаемся плана по импорту нефтяного сырья. До концы года у нас есть задачи, которые мы поставили, они будут выполнены", – сказал Темиров.

Ранее бывший замминистра энергетики России Кирилл Молодцов сообщал, что «Газпром нефть» изучает возможность поставлять в Узбекистан в следующем году до одного миллиона тонн нефти, но все будет зависеть от пропускной возможности транспортной системы.

На заключительной стадии также находится обсуждение межправительственного соглашения о поставках нефти в Узбекистан.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, в 2017 году экспорт российской нефти в Узбекистан составил 68,2 тыс. тонн, в январе–апреле 2018 года – 36 тыс. тонн.

Напомним, в апреле 2017 года во время визита президента Шавката Мирзиёева в Москву был подписан двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти.

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