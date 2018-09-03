Нефть перешла к росту на опасениях сокращения ее поставок из Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту, так как инвесторы сфокусировались на теме сокращения поставок иранской нефти из-за санкций США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81%, до 78,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,42%, до 70,06 доллара за баррель.

"Поддержкой общего "бычьего" настроения на нефтяных рынках выступает прогноз предложения на рынке — в частности, сокращение поставок из Ирана. Экспорт из третьей по объему продаж сырья страны-члена ОПЕК падает быстрее, чем ожидалось, и худшее еще только впереди — накануне вступления в силу второго пакета санкций", — приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика PVM Oil Associates Ltd. Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

По данным источников издания, поставки национальной нефтяной компании Ирана National Iranian Oil Company (NIOC) упадут до 1,5 миллионов баррелей нефти в сутки в сентябре против 2,3 миллиона баррелей в июне.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В начале августа вступил в силу первый блок санкций, а в ноябре предполагается реализация второго, который распространятся на энергетический сектор, операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана. На этом фоне международные компании стали закрывать свои контракты на покупку иранской нефти или сокращать объемы поставок по существующим контрактам, опасаясь эффекта вторичных санкций США.

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